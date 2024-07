LPI-GTH: Verfahren gegen zwei 20-Jährige

Gotha (ots) - Am 19.07.2024, kurz nach 23:00 Uhr fiel einem Zeugen auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben ein schlangenlinienfahrender BMW auf. Er informierte umgehend die Polizei und so konnte das Fahrzeug im Bereich der 18.-März-Straße in Gotha um 23:25 Uhr gestoppt werden. Am Steuer saß ein 31 Jahre alter Mann, der augenscheinlich betrunken und berauscht war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 ...

