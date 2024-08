Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Dammstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (14.08.2024) zwischen 08:00 Uhr und 13:25 Uhr in der Dammstraße in Bietigheim-Bissingen ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142 405-0 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell