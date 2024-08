Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Betrunkener Dieb

Freiburg (ots)

Am Sonntag 04.08.2024 meldete gegen 09:15 Uhr eine Angestellte einer Tankstelle in Breisach, einen Diebstahl. Demnach habe ein Mann aus der Auslage im Verkaufsraum zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol entwendet und sei dann mit einem Fahrrad weggefahren. Der Beschuldigte konnte von Beamten des Polizeireviers Breisach im Rahmen einer Fahndung in der Breisacher Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Das Diebesgut führte er in einem Rucksack mit sich. Da es der Mann bei einem durchgeführten Atemalkoholtest auf 1,83 Promille brachte wurde zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes eine Blutentnahme angeordnet. Neben der Anzeige wegen Diebstahls wird nun auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

