BPOLI LUD: Mit einem Teleskopschlagstock in der Umhängetasche und einer Druckluftpistole im Handschuhfach über die Grenze

Görlitz, BAB4 (ots) - In der vergangenen Nacht lotsten Bundespolizisten auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen britischen VW Passat in die Kontrollposition der dortigen Grenzkontrollstelle. Hinter dem Lenkrad trafen sie auf einen Slowaken (40), nach dem die Staatsanwaltschaft Amberg fahndete. Der Fahndungsgrund war ein Strafbefehl des Amtsgerichts Amberg. Auf diesen hatte der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ...

mehr