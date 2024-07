Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verbotenes Reizstoffsprühgerät in der Mittelkonsole

Görlitz, BAB4 (ots)

Bei der Überprüfung seines Lexus fiel Bundespolizisten am Dienstag ein Reizstoffsprühgerät (RSG) auf. Das Gerät, dem das Prüfzeichen fehlte, lag griffbereit in der Mittelkonsole des Pkw. Der polnische Fahrer und zugleich Fahrzeughalter (39) kassierte in diesem Zusammenhang eine Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach der Sicherstellung des RSG verließ er die Kontrollstelle und den Rastplatz An der Neiße auf der Autobahn in Richtung Westen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell