BPOLI LUD: Vor einem Monat zur Fahndung ausgeschrieben, gestern festgenommen

Deschka, Gemeinde Neißeaue (ots) - Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr griffen Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf einen 32-Jährigen sowie einen 21-Jährigen aus Afghanistan in Begleitung eines 26-Jährigen aus dem Iran auf. Die Männer, die sich in einem Gebüsch wohl "unsichtbar" vor dem Streifenwagen machen wollten, kamen nachweislich über die Fußgänger- und Radfahrbrücke in Deschka (Gemeinde ...

mehr