BPOLI LUD: In Deschka unerlaubt über die Neiße

Görlitz (ots) - Zu Fuß gelangte gestern Abend gegen 19.00 Uhr eine fünfköpfige Familie aus Tadschikistan über die Görlitzer Altstadtbrücke unerlaubt nach Deutschland. Die Bundespolizei nahm die beiden Frauen (27, 47), den Mann (24) sowie ein Mädchen (10) und einen Jungen (15) in Gewahrsam. Inzwischen sind die Migranten an eine Erstaufnahmeeinrichtung im Freistaat Sachsen übergeben worden.

