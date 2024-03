POL-PPTR: Versuchter schwerer Diebstahl aus Büroräumen

Trier (ots) - Die unbekannten Täter schlugen die seitliche Scheibe eines Wohnmobils ein und durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 9. März, 17 Uhr, bis 11. März., 9 Uhr, in Trier, Christ-König-Platz. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: 0651-9779-0 E-Mail: ...

