Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sind Sie oder Ihr Unternehmen sicher vor einem Cyberangriff? - Kripo Trier lädt zu Informationsveranstaltungen ein

Trier (ots)

Digitale Kriminalität nimmt stetig an Bedeutung zu. Sowohl Unternehmen und Einrichtungen als auch Privatpersonen sind regelmäßig Ziel von Straftaten im digitalen Raum.

Die Bandbreite der Delikte bewegt sich hier zwischen Cyberangriffen auf Netzwerke bis hin zu Betrugsdelikten im Internet. Ziel dieser Taten sind Unternehmen der Kritischem Infrastruktur, Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen sowie private Haushalte und Nutzer.

Die Experten des Fachkommissariates bei der Kriminaldirektion Trier laden daher nun regelmäßig zum "Stammtisch IT-Sicherheit" für unterschiedliche Zielgruppen ein. Zusammen mit weiteren Fachkommissariaten werden u.a. Themen wie

- Aktuelle Phänomene - Informationen zur Rechtslage und Meldeverpflichtungen - Was ist zu tun - vor, während und nach - einem Cyberangriff?

dargestellt und gemeinsam diskutiert.

Die ersten beiden Stammtische IT-Sicherheit bilden mit dem Thema "Was ist Cybercrime?" den Auftakt der Veranstaltungsreihe, die sich an Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, Unternehmen und Privatpersonen richten und finden am Mittwoch, dem 27. März und Donnerstag, dem 28. März, jeweils um 19 Uhr, in der Kürenzer Straße 3 in Trier statt.

Erfahren Sie in einem Impulsvortrag, mit welchen Mitteln Sie sich bestmöglich gegen Cyberangriffe und weitere Delikte schützen können. Lernen Sie die polizeilichen Ansprechpartner kennen und knüpfen Sie Kontakte.

Zur Teilnahme an der Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung über die Website der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/FD9qi erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell