POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einsatzkräfte stellen flüchtigen Unfallfahrer

Tönisvorst-Kehn (ots) - In der Nacht vom 25. Auf den 26. September stahlen Unbekannte aus einer Reithalle auf der Straße Kehn in Tönisvorst mehrere Pferdesättel. Der oder die Unbekannten hebelten mehrere Türen auf. Es ist zu vermuten, dass die Täter die Sättel mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo in Kempen über die 02162/377-0. / wg (950) Rückfragen bitte an: ...

