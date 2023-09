Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Tönisvorst: Wechsel beim Bezirksdienst Kaldenkirchen und St. Tönis

Nettetal/Tönisvorst (ots)

Sie sind die Gesichter der Polizei im Viertel. Sie sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für jede und jeden. Sie kennen jede Ecke in ihrem Bezirk und sie kennen ihre "Pappenheimer". Sie kümmern sich um die Schulwegsicherung, unterstützen bei Radfahrprüfungen. Sie begleiten Schützenfeste und St. Martinszüge, sie sind topp vernetzt, haben für jeden und jede stets ein offenes Ohr: Unsere Bezirksdienstbeamtinnen und Bezirksdienstbeamte. In Kaldenkirchen und St. Tönis kam es Anfang September zu einem Wechsel. Neu beim Bezirksdienst Tönisvorst ist Andreas Fox. Der 58-jährige Polizeihauptkommissar ist verheiratet und kennt seinen neuen Bezirk sehr gut. Zum einen wohnt er dort, zum anderen war er bis zu seinem Wechsel in den Bezirksdienst fast 30 Jahre lang im Wach- und Wechseldienst bei der Wache in Kempen tätig. 1983 kam er zur Polizei, absolvierte die Ausbildung in Brühl und Linnich. Ab 1986 waren die Städte Bonn und Düsseldorf sein Einsatzgebiet, bevor es ihn 1996 in den Kreis Viersen, und auch direkt auf die Wache Kempen verschlug. "Nach fast 30 Jahren im Schichtdienst wird es nun Zeit für einen Wechsel.", so Andreas Fox. "Ich bin Schutzmann und freue mich auf den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürger in Tönisvorst. Insbesondere auf die kleineren und älteren Menschen de Stadt. Ich habe für jede und jeden ein offenes Ohr." PHK Andreas Fox folgt in seinem Bezirk auf PHK Olaf Hoffmann, der seit April 2018 dort tätig war. Olaf Hoffmann wechselte Anfang September zum Bezirksdienst in Nettetal-Kaldenkirchen. Bevor er zur Polizei kam, ließ sich Olaf Hoffmann nach seiner Schulzeit zum technischen Zeichner ausbilden. Danach folgten vier Jahre bei der Bundeswehr. 1990 kam er zur Polizei NRW, Ausbildung in Brühl und Linnich. Nach erfolgreichem Abschluss ging es zunächst zur Bereitschaftspolizei, danach in den jetzigen Rhein-Kreis Neuß. Im Jahr 2013 wechselte Olaf Hoffmann in den Kreis Viersen, zunächst zur Wache Kempen, danach zur Wache nach Nettetal und von 2016 bis zum Wechsel in den Bezirksdienst erneut zur Kempener Wache. Nun ist er in seinem Heimatbezirk angekommen, denn Olaf Hoffmann wohnt im schönen Leuth. Im Bezirk Kaldenkirchen tritt er die Nachfolge von PHK Dieter Bohn an. Dieter Bohn trat 1980 in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen ein, absolvierte seine Ausbildung ebenfalls in Brühl und Linnich und wechselte 1984 in den Kreis Viersen. Er versah seinen Dienst zunächst in Kempen und ab 1986 auf der Wache in Kaldenkirchen. Im Jahre 2014 wechselte er dann in den Bezirksdienst und war dort bis zu seiner Pensionierung tätig. Nun trat er in den wohlverdienten Ruhestand ein. Wir wünschen Dieter Bohn einen guten Start in den beginnenden neuen Lebensabschnitt. PHK Olaf Hoffmann und PHK Andreas Fox wünschen wir einen guten Start in ihren Vierteln. /wg (951)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell