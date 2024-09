PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Opferstock aus Kirche entwendet+++schwerer Diebstahl aus Pkw+++Reifen zerstochen+++Kennzeichenmißbrauch+++

Limburg (ots)

1. Opferstock entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße, evang. Stadtkirche Tatzeit: Donnerstag, 19.09.2024, 11:30 Uhr bis Freitag, 20.09.2024, 08:00 Uhr

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Innenraum der Kirche und riss den an einer Wand befestigten Opferstock aus seiner Verankerung. Die Beschädigungen an der Wand sowie das erbeutete Bargeld ergeben in der Summe eine Schadenshöhe von ca. 300 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber zur werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Mundipharmastraße 1, Globus-Parkplatz Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 13:40 Uhr

Zur genannten Zeit hielt ein silberfarbener Hyundai auf Höhe eines geparkten Audi A 4 an. Ein Täter stieg aus dem Auto, schlug mit einem Gegenstand die Scheibe der linken Fondtür ein und entwendete eine Tasche von der Rückbank. Danach stieg der Mann wieder ein und der Fahrer flüchtete mit dem Pkw vom Parkplatz. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Pkw verlief jedoch nicht angetroffen werden. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf ca. 800 EUR. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre, osteuropäischer Phänotyp, kräftige Statur, 1,85 m groß, Haarkranz, weißes T-Shirt, helle Jeans Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Reifen zerstochen

Tatort: 65611 Brechen-Oberbrechen, Kapellenstraße/Schulstraße Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Während des genannten Tatzeitraums wurden zwei Reifen eines grauen Toyota zerstochen, der auf dem Parkplatz der Emstalhalle abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 150 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Urkundenfälschung, Pflichtversicherungsgesetz-Verstoß

Tatort: 65549 Limburg, Bundesstraße 8

Tatzeit: Freitag, 20.09.2024, 22:10 Uhr

Eine Streife der Polizeistation Limburg unterzog den Fahrer eines hochmotorisierten BMWs einer Verkehrskontrolle. In deren Rahmen stellten die Beamten fest, daß die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Aufgrund weiterer Ungereimtheiten wurde die Weiterfahrt zunächst unterbunden und der Schlüssel sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Weilburg:

