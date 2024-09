POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung vor dem Festzelt beim "Albabtrieb" (29.09.2024)

Tuttlingen (ots) - Eine verletzte Person und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen auf dem Aesculap-Platz ereignet hat. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Aesculap-Platz unterwegs. Am Kreisel ordnete er sich auf der Rechtsabbiegespur in Richtung der Theodor-Heuss-Allee ein ...

