POL-NMS: 240528-3-pdnms: Goldkette wurde vom Hals gerissen

Emkendorf (ots) - Bei einem Brand an einem Einfamilienhaus in Emkendorf entstand heute ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 5000 Euro. Ursächlich für den Brand dürfte das Abflammen von Unkraut sein. Gegen 07:50 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Ortsteil Kleinvollstedt alarmiert, nachdem Hausbewohner eine Rauchentwicklung festgestellt hatten. ...

