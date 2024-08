Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Einsatz im Industriegebiet - Chemikalienfass droht zu bersten

Breckerfeld (ots)

Datum: 14.08.2024/ Uhrzeit: 10:51 Uhr/ Dauer: ca. 6 Stunden/ Einsatzstelle: Industriegebiet Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, LG Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ TUIS/ Polizei/ Bericht (hb): Ein Hilfeersuchen erreichte die Feuerwehr Breckerfeld am Mittwochvormittag aus dem Industriegebiet. In einem Betrieb für Dentaltechnik bemerkten Mitarbeiter, dass in einem Fass mit Chemikalien die Temperatur selbstständig zu steigen schien. In diesem waren mehrere Komponenten zur Herstellung eines Klebers gelagert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr räumten das Gebäude und sperrten den Bereich weiträumig ab. Das erhitzte Fass, welches sich bereits verformt hatte, wurde außerhalb des Gebäudes mit Wasser gekühlt, um die Temperatur zu reduzieren. Um den Prozess der Abkühlung zusätzlich zu unterstützen, wurde das Fass geöffnet, nachdem bei einem Fachbereich für Gefahrstoffe entsprechende Informationen eingeholt wurden. Als die Temperatur runtergekühlt war, wurde das Fass auf einer Palette in einen Container verlastet. Eine Fachfirma ist mit der Entsorgung beauftragt. Eine akute Gefahr für Mensch und Umwelt bestand nicht. Die Langscheider Straße Ecke Windmühlenstraße bis zur Egenstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Den Grundschutz übernahmen währenddessen Einheiten der Feuerwehr Gevelsberg und Sprockhövel. Die Feuerwehr Ennepetal war überörtlich mit einem Gerätewagen Gefahrgut und einem Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug an der Einsatzstelle. Diese konnte nach etwa 6 Stunden durch die Feuerwehr an einen Verantwortlichen des Betriebes übergeben werden.

