FW-EN: Weiterer Einsatz beschäftigt Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.08.2024/ Uhrzeit: 21:14 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Kleinbahnstraße/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (lb): Am Dienstagabend wurden der Löschzug Breckerfeld und die Löschgruppe Delle zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Ein aufmerksamer Fahrradfahrer hatte einen brennenden Baumstumpf auf dem Wanderweg von Delle Richtung Breckerfeld in der Nähe der Kleinbahnstraße entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Ein aufmerksamer Bewohner leitete mit zwei Feuerlöschern erste Löschversuche ein. Nach Eintreffen und Erkundung durch die Feuerwehr mussten nur noch Kontrollen und Nachlöscharbeiten an den Glutnestern durchgeführt werden. Dies ist dem schnellen und aufmerksamen Verhalten des Bewohners und Fahrradfahrers zu verdanken. Die Polizei kam ebenfalls zur Einsatzstelle. Eine Brandursache konnte jedoch nicht festgestellt werden. Lediglich ein Blitzschlag konnte ausgeschlossen werden. Der Einsatz endete mit der Ankunft in den Gerätehäusern um 21:50 Uhr.

