Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchmelder in leerer Wohnung

Breckerfeld (ots)

Datum: 13.08.2024/ Uhrzeit: 16:23 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Eichenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Dienstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus piepte ein Rauchmelder. Vor Ort konnte kein Rauch festgestellt werden. Die Einsatzkräfte verschafften sich über eine Leiter durch ein geöffnetes Fenster Zutritt zu der leeren Wohnung. Dort konnte nur der piepende Rauchmelder vorgefunden werden. Der Hund, der sich noch in der Wohnung befand wurde an eine Nachbarin übergeben. Die ausgerückten ehrenamtlichen Kräfte konnten wieder einrücken. Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten mit Ankunft an den Feuerwehrhäusern.

