FW-EN: Fahrradfahrer stürzt an Ennepetalsperre - Landeplatzsicherung für Rettungshubschrauber

Breckerfeld (ots) - Am Samstagnachmittag wurde der Löschzug Breckerfeld zu einer Tierrettung alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger hat im Stadtpark eine Entenfamilie entdeckt. Die Entenmutter und ihre fünf Küken wollten die stark befahrene Frankfurterstraße überqueren. Die Einsatzkräfte fingen die Enten ein und ließen sie an einem nahegelegenen Rückhaltebecken wieder frei. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld Patrick Kretschmann E-Mail: ...

