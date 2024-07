Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schlange im Garten

Datum: 19.07.2024/ Uhrzeit: 14:30 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Westring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (cs): Freitagnachmittag rief ein besorgter Bürger in der Feuerwache in Breckerfeld an. Er meldete eine Schlangensichtung in seinem Garten. Zufällig waren Kameraden gerade in der Wache und nahmen den Anruf entgegen. Sie fuhren zur Einsatzstelle und erkannten eine heimische Ringelnatter, die etwa einen Meter lang war. Die Schlange wurde eingefangen und an einem nahegelegenen Bachlauf wieder frei gelassen. Der eher ungewöhnliche Einsatz endete nach rund 30 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache. Der Anrufer hatte Glück, dass sich zufällig Kameraden in der Wache befanden. Denn die Feuerwehr Breckerfeld besteht aus rein ehrenamtlichen Kräften, die Wache ist nicht mit Feuerwehrleuten besetzt. Daher sollten Bürger im Notfall immer die 112 rufen, damit Ihnen schnell geholfen werden kann. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

