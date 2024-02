Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Einbruch in Baucontainer/Werkzeuge entwendet

Stockstadt (ots)

An einem Baustellencontainer in der Helmut-Kiesel-Straße machten sich Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (21.02.) zu schaffen. Sie begaben sich widerrechtlich auf das Baustellengelände und gelangten anschließend gewaltsam in den Container. Aus diesem ließen die Diebe mehrere Werkzeuge mitgehen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gernsheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06258/9343-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell