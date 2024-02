Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Papiermüllcontainer brennen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach dem Brand zweier Papiermüllcontainer am Dienstagabend (20.2.) in der Heidelberger Landstraße hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 19.20 Uhr bemerkte ein Anwohner in Eberstadt das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Zwei Altpapiercontainer standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Sie konnten jedoch gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Die genaue Brandursache steht noch nicht abschließend fest, aufgrund der Gegebenheiten kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Feuer herbeigeführt wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen am Brandort bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

