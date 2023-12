Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231214.2 Hohenlockstedt: Listiger Einbrecher

Hohenlockstedt (ots)

Vermutlich hat sich ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in den Räumlichkeiten eines Geschäftes in Hohenlockstedt einschließen lassen. Bei Verlassen des Ladens nahm er Bargeld mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein Unbekannter bei Geschäftsschluss am Dienstagabend in einem Laden in der Breiten Straße verborgen und ließ sich einschließen. Im Anschluss entwendete der Dieb aus dem Büro einen kleineren dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem er das Geschäft schließlich verließ. Beschädigungen richtete der Täter keine an.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

