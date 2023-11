Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin von Pkw erfasst

Borken (ots)

Unfallort: Borken, An der Nathe, Lange Stiege;

Unfallzeit: 11.11.2023, 14.35 Uhr;

Am Samstagnachmittag erlitt eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin aus Borken schwere Verletzungen bei einem Unfall an der Kreuzung An der Nathe / Lange Stiege. Sie hatte gegen 14.35 Uhr die Fahrradstraße Lange Stiege stadtauswärts befahren und wollte nach links in die Straße "An der Nathe" abbiegen. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Borken war auf der Straße "An der Nathe" von der Bocholter Straße kommend unterwegs und wollte die Fahrradstraße in Richtung Weseler Straße überqueren. Dabei habe er nach seinen eigenen Angaben die Radfahrerin übersehen. Rettungskräfte brachten die 58-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell