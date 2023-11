POL-BOR: Bocholt - Fußgänger von Pkw erfasst

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Crispinusplatz; Tatzeit: zwischen 09.11.2023, 21.00 Uhr, und 10.11.2023, 10.00 Uhr; In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Gaststätte am Crispinusplatz eingedrungen. Im Inneren machten sich die Täter gewaltsam an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Zudem erbeuteten sie Wechselgeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. ...

