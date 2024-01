POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Hillesheim (ots) - Am 10.01.2024 gegen 10:52 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über den Fund eines E-Bikes im Bereich des Bachlaufs im Bolsdorfer Tälchen informiert. Der Finder hatte das Fahrrad aus dem Wasser gezogen und bei sich in seiner Garage untergestellt. Durch die Beamt*innen wurde das Fahrrad in Augenschein genommen. Es handelte sich um ein Pedelec der Marke Focus. Die Rahmennummer war bisher nicht in ...

mehr