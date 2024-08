Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 42-Jähriger greift Polizisten an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gestern Mittag, 01.08.2024, waren Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes in der Straße Am Roten Steine im Einsatz, um ein Hausverbot gegen einen 42-jährigen Mann durchzusetzen, der sich widerrechtlich in einer Wohnung aufhielt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam der 42-Jährige der Aufforderung der Beamten, die betreffende zu verlassen nur widerwillig nach. Aufgrund einer Alkoholbeeinflussung war er kaum in der Lage, sicher zu gehen oder zu stehen. Zudem lagen Anhaltspunkte vor, dass er Medikamente eingenommen haben soll. Aus diesem Grund wurde nach dem Verlassen der Wohnung ein Rettungswagen angefordert. Um einem Verletzungsrisiko durch einen Sturz vorzubeugen, wurde der Mann angewiesen sich hinzusetzten. Nach kurzer Zeit stand er jedoch auf und wollte zurück in die Wohnung, was durch einen der Beamten unterbunden wurde. Dabei schlug der 42-Jährige dem Polizisten mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Als er anschließend mit Handschellen fixiert wurde, leistete er erhebliche Gegenwehr, weshalb die Maßnahme nur unter großer Kraftanstrengung durchgesetzt werden konnte.

Nach Eintreffen eines Rettungswagens ging es für den Mann zunächst zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Anschließend wurde eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst.

Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

