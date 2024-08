Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rössing - Bedrohung mit Schusswaffe

Hildesheim (ots)

Rössing, Clausstraße (Sti). Am 01.08.2024, gegen 16:45 Uhr bekam die Polizei in Sarstedt eine Meldung, dass es in der Clausstraße in Rössing zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen ist. Bei diesen Streitigkeiten soll auch eine Schusswaffe im Spiel gewesen sein. Aufgrund des Hinweises auf die Schusswaffe begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Sarstedt und Hildesheim zum Einsatzort. Die eingesetzten Polizeibeamt*innen legten beim Betreten des Grundstückes die ballistische Schutzausrüstung an und führten die dienstlichen Maschinenpistolen bei sich. Die anwesenden Personen verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften friedlich und kooperativ. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde ein erlaubnispflichtiges Gewehr aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen drei der anwesenden Personen wurden Strafverfahren, u.a. wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz, eingeleitet. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unbeteiligte Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell