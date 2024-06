Polizei Dortmund

POL-DO: Raub auf Kiosk in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0585

Ein Unbekannter hat am Montagabend (17.6.) versucht, einen Kiosk auszurauben. Er flüchtete ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 17.30 Uhr den Kiosk an der Waltroper Straße 66 in Lünen-Brambauer. Er bedrohte die Angestellte mit einem Klappmesser und forderte Bargeld. Als eine Kundin den Kiosk betrat, flüchtete der Täter durch die Eingangstür in unbekannte Richtung.

Der Täter war ca. 60-65 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er hatte eine helle Hautfarbe, graue Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug eine schwarze lange Jacke und eine schwarze Sonnenbrille. Maskiert war er mit einer blauen "Corona"-Maske.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

