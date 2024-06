POL-DO: Frau von Auto in Dortmund-Scharnhorst überrollt: Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Krankenhaus

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0581 Am Montag (17. Juni 2024) kam es gegen 5 Uhr zu einem Angriff auf einen Taxifahrer. Dabei raubten zwei flüchtige Täter seine dreistelligen Einnahmen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden Tatverdächtigen zuvor als Fahrgäste in dem Fahrzeug. Sie stiegen an der Evinger Straße mit dem Ziel zu einem Supermarkt an der ...

mehr