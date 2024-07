Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus- Unbekannte brechen Fenster auf

Herford (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohner kam es am Freitag (26.7.) zu einem Einbruch in ein Haus an Mindener Straße. Am frühen Morgen gegen 07.45 Uhr verließen die Bewohner das verschlossene Haus. Gegen 22.30 Uhr wurden sie durch ein Mobiltelefon darüber informiert, dass sich jemand vor der Haustür befindet und an der Haustür geklingelt. Aufgrund der eher ungewöhnlichen Uhrzeit kehrten die Bewohner zum Haus zurück und bemerkten den Einbruch.

Die bislang unbekannten Täter hebelten ein nach hinten gelegenes Fenster auf und gelangten in das Haus. Im Inneren beschädigten die Unbekannten ein weiteres Fenster und durchsuchten die Wohnräume. Vermutlich aufgeschreckte durch auslösende Bewegungsmelder ergriffen die Täter die Flucht und nahmen als Diebesgut eine Überwachungskamera der Marke Blink mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial und Spuren am Tatort begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

