Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich- Gegenverkehr übersehen

Löhne (ots)

(sls) Am Samstagmittag (27.7.) wurden Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Oeynhausener Straße in Löhne gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befanden sich ein beschädigter KIA soul und VW Passat im Kreuzungsbereich mit der Industriestraße und dem Weidengrund. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 78-Jähriger aus Bad Oeynhausen mit dem KIA die Oeynhausener Straße und beabsichtigte an der dortigen Ampelanlage nach links in die Industriestraße einzubiegen. Hierbei übersah eine entgegen kommende 33-Jährige aus Löhne mit ihrem VW Passat. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Im VW Passat befanden sich neben einem weiteren Insassen auch zwei Kinder im Alter von 5 Jahren, die vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

