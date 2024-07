Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zweiradunfall unter Jungen Fahrern

Bünde (ots)

(um) Gestern (25.07.), gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger auf einem Leichtkraftrad die Lübbecker Straße in Richtung Enger. In Höhe des Kämpenweg traf der "Junge Fahrer" auf eine vor ihm verkehrsbedingt haltende Fahrzeugkolonne. Ursprünglich fuhr der Leichtkraftradfahrer aus Bielefeld an der wartenden Schlange vorbei. Brach dann bei Gegenverkehr den Vorgang ab und scherte zwischen einem LKW und PKW nach rechts ein. Hierbei bremste verkehrsbedingt der PKW. Um einen Auffahrunfall zur vermeiden fuhr der Junge Fahrer nach rechts auf den Seitenstreifen, auf dem ein Pedelecfahrer aus Kirchlengern unterwegs war. Dieser fuhr zur gleichen Zeit auf dem Streifen Richtung Eickum. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, wobei der 16-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich leicht verletze. Die Verkehrsaltersgruppe "Junge Fahrer" im Alter von 16 bis 25 Jahren ist in der Unfallstatistik gegenüber dem Anteil in der Bevölkerung überrepräsentiert und immer im besonderen Fokus der Unfallbetrachtung der Polizei. Siehe Jahresbericht Verkehr der Polizei Herford zur Unfallstatistik unter https://herford.polizei.nrw/verkehrsunfallstatistik-der-polizei-herford .

