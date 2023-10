Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8/Aichelberg - Nicht mehr fahrtauglich

Einen auffälligen Lkw-Fahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Montag auf der A8 bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Kurz nach 22.30 Uhr war ein Zeuge auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe Flughafen fiel ihm ein Sattelzug auf. Der fuhr wohl in Schlangenlinien. Der Zeuge verständige die Polizei. Eine Polizeistreife befand sich am Aichelberg und konnte das Gespann gegen 23 Uhr noch fahrend auf der A8 feststellen. An der Tank- und Rastanlage Gruibingen wurde der Lkw einer Kontrolle unterzogen. Am Steuer saß ein 51-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher den Lkw zu fahren. Deshalb musste auf der Dienstelle einen weiteren Atemalkoholtest machen. Der lag zwar noch unter 0,5 Promille, dennoch war die Fahrt für den aus den Niederlanden stammenden Fahrer zu Ende. Sein Führerschein durfte er behalten. Der 51-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und sein Lkw mehrere Stunden stehen lassen.

++++2036186 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell