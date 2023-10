Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Pfandflaschen gestohlen

Am Wochenende stahlen Unbekannte Leergut in Munderkingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 20 Uhr und Montagfrüh drangen Unbekannte in das Leergutlager eines Geschäftes in der Rottenackerstraße. Sie kletterten über die Umzäunung und stahlen eine nicht näher bekannte Menge an Pfandflaschen. Am Sonntag gegen 15.45 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Männer an demselben Leergutlager. Die versuchten das Tor aufzudrücken. Sie rief zu den Unbekannten. Die flüchteten daraufhin. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird auch geprüft, ob die Geflüchteten für den vollendeten Einbruch verantwortlich sind.

+++++++ 2030843 2012263 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell