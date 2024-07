Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickdiebstahl - Täter setzen Verkäufer unter Druck

Löhne (ots)

(em/um) Am Mittwoch, 24.07.2024, 17:44 Uhr, betraten drei Personen die Markant-Tankstelle an der Herforder Straße in Löhne. Sie betraten den Verkaufsraum, wobei unbemerkt eine weitere Person abgesetzt in einem PKW, der sich ebenfalls auf dem Gelände befand, wartete. Im Verkaufsraum gab ein männlicher Täter eine Flasche Weinbrand kaufen zu wollen und händigte zur Bezahlung dem Verkäufer einen 100.-EUR-Schein aus. Im Moment der Kassenöffnung zur Restgeldübergabe setzte der Kunde den Angestellten erheblich unter Druck. Er fing dabei an, zu diskutieren und versuchte in die Kasse zu greifen. Erst später bemerkte der Verkäufer, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelte. Eine weibliche Begleitung griff nämlich in diesem Moment in ein Regal und stahl vier Elfbar-Vapes im Wert von etwa 50.- Euro. Des Weiteren versuchte eine dritte Person, ein etwa 50 Jahre alter Mann, hinter den Tresen zu gelangen, welches der Zeuge allerdings unterbinden konnte. Dadurch, dass er wiederholt abgelenkt war, "bediente" sich die weibliche Täterin weiter und ließ einige Süßigkeiten in ihrer Kleidung verschwinden. Erst nachdem ein weiterer Kunde den Innenraum der Tankstelle betrat, verschwanden alle Täter gemeinsam von der Örtlichkeit. Der Tatablauf konnte anhand von Videoaufnahmen aus dem Verkaufsraum festgestellt werden. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

