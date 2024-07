Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Stromversorgung an Schwimmbad unterbrochen

Spenge (ots)

(em/um) Bislang unbekannte Täter verschafften sich in den vergangenen Tagen unberechtigt Zugang zum Freibadgelände in Lenzinghausen. Gestern bemerkten die Mitarbeiter des Schwimmbades, dass mehrere Stromkabel aus den Nebengebäuden fehlten. Die Diebe nahmen bei dem Diebstahl eines Starkstromkabels in Kauf, dass es zu einem Kurzschluss in einem Stromverteiler kam. Dabei fielen die Gefriertruhe sowie weitere elektrische Anlagen des Schwimmbades aus. Die Lebensmittel in der Truhe tauten auf und die Ware verdarb. Der Schaden wird mit mindestens 1400.- Euro beziffert. Die Polizei bittet in dem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bezug zur Tat machen. Die nähere Tatzeit beläuft sich auf Sonntag, 21.07., etwa 16:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07., 10:00 Uhr. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

