Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung auf Straße- Unbekannter schlägt auf Fahrzeug ein

Rödinghausen (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem Fall der Sachbeschädigung, die im Kreuzungsbereich der Kilverstraße/In der Lage in Rödinghausen stattgefunden hat. Am Montagmorgen (22.7.) gegen 11.30 Uhr befand sich der 72-jährige Fahrer eines schwarzen Alfa Romeo in der Lage in Richtung Kilverstraße. Er beabsichtigte nach links auf die Kilverstraße einzubiegen.

Zu diesem Zeitpunkt kam dem Senior eine Autofahrerin entgegen und stand ebenfalls im Kreuzungsbereich, ohne das für den Senior erkennbar war, in welche Richtung die Frau weiterfahren würde. Verunsichert durch die Situation und Klärung fuhr dieser gerade aus, um mit der Fahrerin persönlichen Kontakt aufzunehmen. Als der Alfa-Fahrer kurzfristig die Scheibe herunterdrehte, sprang plötzlich aus dem wartenden Auto eine männliche Person von der Beifahrerseite und schlug mit den Fäusten auf die Motorhaube des Alfa. Anschließend trat er gegen die Fahrertür und beschädigte diese.

Der unbekannte Mann wurde durch hinzukommende Personen aus weiteren Fahrzeugen von zusätzlichen Sachbeschädigungen abgehalten. Beeindruckt und verängstigt von der Situation fuhr der 72-Jährige weiter und informierte anschließend die Polizei.

Die Fahrerin wird beschrieben mit ca. 35 Jahre alt und schwarzen langen Haaren. Sie trug zur Vorfallzeit eine Sonnenbrille. Der sachbeschädigende Mann war ca. 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und einen graumelierten Bart. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell.

Das Verkehrskommissariat bittet die weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung oder Zeugen, die Hinweise zu diesen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell