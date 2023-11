Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand

Morbach (ots)

Am 29.11.2023 gegen 14.30 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in einem Wohnhaus in Morbach OT Gonzerath. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befand sich keine Person im betreffenden Wohnbereich. Eine Person wurde bei der Feststellung des Brandes leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Wohnhaus mit integrierter Kellerwohnung war im Anschluss nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren Morbach, Morbach/Gonzerath, die Polizei Morbach und das DRK.

