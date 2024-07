POL-HF: Trickdiebstahl an Verkaufshäuschen- Wechselgeld genommen

Rödinghausen (ots) - (sls) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem Fall der Sachbeschädigung, die im Kreuzungsbereich der Kilverstraße/In der Lage in Rödinghausen stattgefunden hat. Am Montagmorgen (22.7.) gegen 11.30 Uhr befand sich der 72-jährige Fahrer eines schwarzen Alfa Romeo in der Lage in Richtung Kilverstraße. Er beabsichtigte nach links auf die ...

mehr