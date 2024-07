Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Täter durch Anwohner überrascht

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmittag (23.7.) wurden Polizeibeamte alarmiert, da es an der Hochstraße in Herford zu einem Einbruch in eine Wohnung kam. Bei Eintreffen der Beamten befand sich ein verletzter 49-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses bereits in einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass durch den Geschädigten gegen 11.30 Uhr verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung wahrgenommen wurden, obwohl sich die Bewohner nicht vor Ort befanden. Bei der anschließenden Nachschau an der Wohnung, stellte er eine leicht geöffnete Eingangstür fest. Beim Öffnen der Tür wurde ihm diese mehrfach durch eine unbekannte Person gegen den Kopf geschlagen, so dass er verletzt ins Treppenhaus fiel. Die bislang unbekannte Person flüchtete wieder in die Wohnung und durch eine Fenster in unbekannte Richtung.

Bei der anschließenden Nachschau in der Wohnung fanden die Polizeibeamten durchwühlte Schränke und Schubladen vor. Durch den Täter wurde Bargeld in vierstelliger Höhe mitgenommen. Der verletzte Nachbar musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Spuren begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Einbruch und dem flüchtenden Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

