Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Achtung Taschendiebe beim Einkaufen - bitte kreisweit veröffentlichen

Rödinghausen (ots)

(um) Gestern (25.07.) Nachmittag, stahlen bislang unbekannte Täter einer Dame beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt die Geldbörse. Das gute Stück befand sich im Einkaufswagen in einer Tasche und in den meisten Fällen lenken die Taschendiebe durch dichtes Andrängen vor den Verkaufsregalen ab. Hier war es ein Verbrauchermarkt an der Bünder Straße, bei dem eine ältere Dame aus Schwenningdorf bestohlen wurde. Neben der Geldbörse nehmen die Täter ebenso gerne Schlüssel mir. Manchmal Fahrzeugschlüssel, von dem Wagen, der draußen auf dem Parkplatz steht. Hier ist dann der nächste Diebstahl möglich. Die Kriminalpolizei warnt vor Trick- und Taschendieben. Viele Hinweise hält die Polizei auf der Präventionsseite im Internet bereit - https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs In dem o.g. Fall fehlten am Ende zusätzlich 150.-Euro Bargeld. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

