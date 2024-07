Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Reifenpanne an Pedelec verursacht Unfall

Bünde (ots)

(um) Gestern (25.07.), am späten Nachmittag, um 17:55 Uhr, befuhr ein 29-Jähriger mit dessen Pedelec auf dem Osterkamp Richtung Holser Straße. Zur Unfallzeit bog der Bünder auf den kombinierten Rad-Gehweg nach links ab. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 48-Jährige auf ihrem Pedelec entgegen. Der Mann musste einen abgesengten Bordstein überfahren. In diesem Moment platzte der Reifen seines Focus Aventura 2 und beide Personen stürzten. Die Frau und der Mann verletzten sich zum Glück nur leicht. Ein vor Ort eingetroffenen RTW nahmen die Beteiligten nicht in Anspruch. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, achten Sie bei der Fahrt auf den Verkehrsraum. Es kann immer ein Schlagloch vorhanden sein. Es können auf Radwegen Steine oder Äste aufgrund von Wetterlagen liegen bleiben. Diese Stolperfallen sind für Rad- bzw. Pedelecfahrende sehr gefährlich. In Kolonne achten Sie bei der Fahrt auf ausreichend Abstand, da der vorausfahrende immer plötzlich Bremsen kann. So genießen Sie den Sommer auf Zweirädern und kommen erholt ans Ziel.

