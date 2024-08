Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Buntmetalldiebstahl mit Täterfestnahme in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Mittwochabend, 31.07.2024, in der Zeit zwischen 20:15 - 20:25 Uhr kam es im Eimser Weg zu einem Diebstahl von mehreren Gegenständen aus Kupfer. Im Bereich der Hausnummer 95 A (dortiger Kindergarten) befindet sich zurzeit eine Baustelle. Von dieser Baustelle waren insgesamt drei Beschuldigte im Alter von 18, 17 und 15 aus Hannover dabei mehrere Teilstücke an Kupferrohren in den mitgeführten grauen VW Golf zu verladen. Ein Anwohner konnte die Tat beobachten und so den entscheidenden Hinweis geben.

Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Alfeld konnte den Pkw nach der Tat fahrend im Nahbereich antreffen und kontrollieren. In dem Pkw befanden sich insgesamt 29 Teilstücke an Kupferrohren sowie Kupferkabeln, welche sogleich sichergestellt wurden. Auf Ansprache gab der 18-jährige an, dass ihm die Mitnahme angeblich durch einen Berechtigten gestattet worden wäre. Die Ermittlungen zu den genauen Eigentumsverhältnissen dauern an. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten mangels Haftgründen entlassen. Die Erziehungsberechtigten der jugendlichen Täter wurden in Kenntnis gesetzt.

Sollte es weitere Zeugen für die Tat geben, werden diese gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 zu melden.

