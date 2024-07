Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti im Kontext des Nahostkonflikts am Bahnübergang in Brüggen

Hildesheim (ots)

(wol) Am Brüggener Bahnübergang an der L480 wurde durch unbekannte Täter ein Bahnhäuschen mit schwarzer Graffitifarbe mit dem Schriftzug "ISRAEL=TERRORSTAAT besprüht. Die Tat wurde am 31.07.2024, um 16:05 Uhr festgestellt.

Das Staatschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die den Tatzeitraum eingrenzen können, Täterhinweise oder andere sachdienliche Hinweise zum vorliegenden Fall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim (Tel.: 05121/939-0) in Verbindung zu setzen.

