POL-HI: Streifenbesatzung zieht betrunkenen Transporterfahrer aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bog heute Morgen (31.07.2024) in der Wollenweberstraße verkehrswidrig ab und zog damit die Aufmerksamkeit eines Streifenteams auf sich. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann infolge Alkoholkonsums nicht fahrtüchtig war.

Nach vorliegenden Erkenntnissen bog der 26-Jährige gegen 08:10 Uhr aus der Wollenweberstraße nach links in den Friesenstieg ein, was an dieser Stelle nicht zulässig ist. Dabei wurde er von einem Streifenteam beobachtet und anschließend kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung führten die eingesetzten Beamtinnen bei dem Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,5 Promille ergab.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

