POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Alfeld (gen) - Am 30.07.2024, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L 485 zwischen Langenholzen und Wrisbergholzen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Motorradfahrer aus Vahlbruch im Landkreis Holzminden und eine Motorradfahrerin aus Höxter wurden dabei leicht verletzt. Der 22-jährige Vahlbrucher befuhr die L 485 aus Alfeld kommend in Richtung Wrisbergholzen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidierte, der von einer 45-jährigen Sibbesserin geführt wurde. Der Motorradfahrer kam daraufhin zu Fall, sodass die nachfolgende 23-jährige Motorradfahrerin nicht mehr reagieren konnte und ebenfalls stürzte. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und begaben sich zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 4500 Euro. Die L 485 war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

