Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit hohem Fremdschaden in Heinum -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 30.07.2024 gegen 23.40 Uhr befährt ein derzeit unbekannter Verursacher in Heinum die Gronauer Landstraße (K 415), aus Richtung Eberholzen kommend. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kommt der Pkw Peugeot aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen die Hauswand eines dortigen Wohnhauses. Infolge des Aufpralls entsteht ein massiver Schaden an der Hauswand, teilweise werden herausgebrochene Steine in das Hausinnere geschleudert. In dem betroffenen Wohnraum befinden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Der Fahrzeugführer verlässt nach dem Unfall sein Fahrzeug und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer infolge des Unfalls Verletzungen zugezogen hatte, wurde zur Absuche der Umgebung ein Polizeihubschrauber eingesetzt, die Absuche verlief jedoch negativ. Durch einen hinzugezogenen Statiker wurde das Wohnhaus zunächst für unbewohnbar eingestuft. Der am Haus entstandene Schaden beträgt nach einer ersten Einschätzung ca. 150.000 Euro, der Schaden am Pkw ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

