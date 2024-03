Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wechseltrickbetrüger auf dem Markt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wandte sich um kurz nach 10 Uhr ein Mann auf dem Burgplatz an einen Marktstand mit der Bitte Geld gewechselt zu bekommen. Der Mann bot sechzig 5-Euro-Scheine an und wollte dafür sechs 50-Euro-Scheine, worauf sich die Verkäuferin einließ. Diese zählte die kleinen Scheine und bestätigte den Gesamtwert von 300 Euro. Kurz bevor es zu dem Tausch kam, verlangte der Mann unter einem Vorwand sein Geld zurück, um es gleich darauf wieder auszuhändigen. Nachdem der Tausch endgültig vollzogen war, verließ der Mann den Markt. Kurz danach fiel der Verkäuferin auf, dass aus dem erhaltenen Geldbündel Scheine fehlten. Bei einer erneuten Zählung musste die Frau feststellen, dass sie nur 150 Euro anstatt der 300 erhalten hatte. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun wegen eines Geldwechseltricks.

Der Tatverdächtige wird als ungefähr 50 Jahre alt und 160 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare, eine kräftige Statur und sprach nur gebrochen Deutsch. Vom Aussehen entsprach er einem osteuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell