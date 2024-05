POL-RZ: Auto bei Unfall überschlagen

Ratzeburg (ots) - 22. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 21.05.2024 - Ahrensburg Am gestrigen Dienstag (21.05.2024) kam es in einer Schule im Reesenbüttler Redder in Ahrensburg zu einer Rauchentwicklung, siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5783935 Gegen 13.35 Uhr stellten Schüler in einem Archivraum im Keller des Schulzentrums "Am Heimgarten" Rauch fest und alarmierten einen Lehrer. Es wurde ...

mehr