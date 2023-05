Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dieststahl hochwertiger E-Bikes in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24.05.2023) entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt vier hochwertige E-Bikes an zwei Tatorten in Cuxhaven. Zwei Räder der Marke "Cube" wurden im Bereich des Campingplatzes an der Duhner Allee von einem Fahrradträger entwendet. Zwei weitere Räder, ebenfalls der Marke "Cube", wurden im Bereich der Hans-Retzlaff Straße in Cuxhaven-Sahlenburg entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

